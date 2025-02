Gimenez Milan, c’è una possibilità clamorosa: ecco quando potrebbe esordire!

Condividi via email

Visite mediche in corso per Santiago Gimenez, prossimo acquisto del Milan. L’ex Feyenoord molto probabilmente rientrerà tra i convocati per la sfida contro la Roma di mercoledì 5 febbraio nei quarti di Coppa Italia.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Senza intoppi Gimenez andrà in panchina mercoledì per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Dipenderà dalle condizioni del suo adduttore. Anche se lui ha rassicurato i dirigenti”.