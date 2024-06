Gimenez Milan (Sky), è LUI l’attaccante più fattibile per il dopo Giroud! Da Zirkzee a Guirassy: tutti i DETTAGLI sul nuovo attaccante

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto a Sky Calciomercato L’Originale sull’attaccante seguito dal calciomercato Milan.

PAROLE – «Di vicino non c’è nessuno per ora. C’è una lista, sicuramente c’è Zirkzee ma i costi, con le commissioni chieste dal procuratore, sono molto elevati. Il più fattibile è Gimenez del Feyenoord, mentre Guirassy ha richieste soprattutto all’estero. Il mercato delle punte ruota attorno ai nomi che piacciono di più in Premier, come Osimhen e Sesko. Appena si muovono loro, troveranno posto anche Zirkzee e gli altri».