Gimenez, Atalanta o Inter: quando rientrerà l’attaccante del Milan. Ecco il piano

Gimenez lavora per tornare in campo, ecco quando è previsto che l’attaccante messicano sarà nuovamente a disposizione del Milan

Santiago Gimenez, ancora alle prese con un dolore al fianco, si è allenato a parte anche nella giornata di ieri. L’attaccante messicano dovrebbe tornare a lavorare in gruppo tra domani e sabato, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Difficilmente sarà in condizione partita per Milan-Atalanta, più probabile invece un suo impiego nel derby di Coppa Italia in programma mercoledì 23 aprile.