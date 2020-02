Gigio: lui vuole il Milan, ma tre grandi club lo corteggiano

Il futuro di Gigio è ancora un’incognita, Raiola non assicura sulla permanenza

Tra qualche mese si tornerà a parlare di mercato. Al centro delle trattative anche il futuro di Gigio Donnaruma. Il giovane portiere è in bilico. Il suo contatto andrà in scadenza nel ‘21 e il rischio di perderlo a zero va evitato. L’obiettivo è il rinnovo, ma l’agente del calciatore non garantisce.

Tre club interessati, con l’offerta giusta potrebbe anche partire

Real, Chelsea e Paris sono interessate al ragazzo. Attenzione anche poi alla Juventus. Il valore si aggira intorno ai 50 i milioni di euro. In questo momento in via Aldo Rossi non sono arrivate offerte concrete, ma i telefoni tra qualche mese rischiano di essere bollenti.