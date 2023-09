Facchetti sul Milan: «Non si può distruggere tutto per una partita…». Le parole del figlio dell’ex calciatore Giacinto

Gianfelice Facchetti ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati della sconfitta del Milan nel derby. Ecco le parole del figlio di Giacinto:

«La stagione è lunga, il Milan si è preso dei complimenti giustamente fino a pochi giorni fa, ora non si può distruggere tutto per una partita, seppur persa in questo modo. Improvvisamente oggi poi tutti si sono ricordati della Juventus. E c’è ancora il Napoli».