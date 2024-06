Infortunio Scalvini, Europei a rischio per il difensore: le sue condizioni. Potrebbe essere convocato un rossonero in caso di forfait?

Scalvini durante Atalanta Fiorentina è uscito per infortunio: uscito nel secondo tempo in condizioni assai gravi soprattutto in vista dell’Europeo (il giocatore era stato convocato da Luciano Spalletti).

La prima diagnosi nei confronti del difensore nerazzurro parla di trauma distorsivo al ginocchio sinistro che potrebbe compromettere la sua presenza con la Nazionale. In caso di forfait ci potrebbe essere spazio per un rossonero? Difficile in quanto è già stato pre-allertato Gatti.