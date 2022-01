Giampaolo da ieri in città: oggi firma con la Samp e primo allenamento

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Giampaolo si prepara a cominciare la sua seconda avventura da allenatore della Sampdoria: oggi il primo allenamento

Lunedì pomeriggio la notizia della chiusura della trattativa con Marco Giampaolo per il ritorno alla Sampdoria, ma nessuna partenza del tecnico per il capoluogo ligure. L’arrivo a Genova, come riporta Il Secolo XIX, è avvenuto solo ieri nel tardo pomeriggio. Il tecnico si è sistemato all’AC Hotel e ha assistito in televisione al match tra Juventus e Sampdoria.

Per il tecnico oggi sarà una giornata impegnativa. In primo luogo si recherà in sede per firmare il contratto che lo legherà alla Sampdoria per i prossimi mesi e, in caso di salvezza, anni. Dopo l’intervista di rito, il tecnico si recherà a Bogliasco dove incontrerà la squadra per il primo allenamento.