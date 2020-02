Ghiglione verso il recupero, è un obiettivo del Milan per giugno

Ghiglione sta cercando di recuperare in vista della prossima sfida contro il Milan a San Siro. Il Milan lo osserva

Ghiglione sta cercando di recuperare in vista della prossima sfida contro il Milan a San Siro. Il terzino del Genoa è reduce da un leggere infortunio ma potrebbe essere convocato per il match in programma nella prossima giornata di Serie A.

Il ragazzo negli ultimi mesi è finito nel mirino del Milan che vanta ottimi rapporti con la dirigenza genoana. Il ritorno di Diego Laxalt in rossonero a gennaio è stata una soluzione di ripiego: la dirigenza milanista è alla ricerca di una valida alternativa a Theo Hernandez. La prossima sfida di campionato potrebbe essere un’occasione per osservare il terzino finito in orbita rossonera.