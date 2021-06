Germania Ungheria, la UEFA apre un’indagine per possibili incidenti discriminatori

La UEFA apre un’indagine per possibili incidenti discriminatori durante la partita tra Germania e Ungheria

Con un comunicato la Uefa ha annunciato di aver aperto un’indagine su Germania-Ungheria.

Ecco la nota: «In conformità con l’Articolo 31 (comma 4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un Ispettore Etico e Disciplinare è stato nominato per condurre un’indagine disciplinare in merito a potenziali incidenti discriminatori avvenuti alla Football Arena di Monaco, durante la partita della fase a gironi di UEFA EURO 2020 tra il le nazionali di Germania e Ungheria. Informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito».