Genoa Milan, la gestione di Conceicao è chiara: deve essere al 100%

Genoa Milan, in vista del match in programma lunedì 5 maggio, mister Sergio Conceicao gestirà così il calciatore

Lunedì 5 maggio il Milan tornerà in campo per affrontare il Genoa allo Stadio Ferraris. La squadra ha ripreso a lavorare ieri in quel di Milanello. Luka Jovic ha svolto ancora un lavoro a parte.

La speranza è quella di averlo a disposizione per la giornata di Serie A che sta per iniziare, ma stando a quanto riportato da Sky Sport non sarà rischiato qualora non dovesse essere al 100%. Considerando che la finale di Coppa Italia è sempre più vicina.