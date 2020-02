Gazzetta, Domenica 23 Febbraio, al centro della prima pagina non le gare di ieri ma l’emergenza Corona Virus che chiude Lombardia e Veneto

Gazzetta dello sport, il calcio chiude in Lombardia e Veneto, In accordo con il decreto emendato per l’emergenza Coronavirus sono rinviate a data da destinarsi tutte le attività sportive previste in Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio.

LOMBARDIA E VENETO- “Sport cancellato in Lombardia e Veneto. Serie A chiusa per virus. Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari oggi non si giocano. L’ha deciso il governo.”