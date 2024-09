La Gazzetta in PRIMA pagina: «Ha VINTO San Siro». L’idea nuovo STADIO si fa sempre più astratta: ecco perchè

La prima pagina della Gazzetta riserva un ampio spazio alla situazione San Siro e nuovo stadio di Milan e Inter

«Ha vinto San Siro» così apre in prima pagina questa mattina la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo fa riferimento a quanto accaduto nella giornata di ieri con le parole del sindaco Sala che hanno sottolineato come i lavori per lo stadio nuovo siano ancora fermi.

Sempre Sala ha riferito che dovrebbero terminare entro il 2030 perchè questa la data di scadenza del contratto di Milan e Inter con lo stadio Meazza. Tempi troppo corti, quindi salgono le probabilità che i due club scelgano di rimanere ancora per un po’ di anni nella ‘Scala del Calcio’.