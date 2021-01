Gazzetta, Rebic e Krunic sono guariti. E c’è pure Theo “falso positivo”

Gazzetta, Pioli ne recupera tre in un colpo solo, Rebic, Krunic e Theo Hernandez sono di nuovo a disposizione e domani arriva l’Atalanta

Gazzetta, Pioli ne recupera tre in un colpo solo, Rebic, Krunic e Theo Hernandez sono di nuovo a disposizione e domani arriva l’Atalanta: “Rebic e Krunic sono guariti. E c’è pure Theo «falso positivo». Pioli ne recupera tre: sollievo per Hernandez, subito pronto e in campo contro l’Atalanta”. Così la rosea per spiegare la situazione dello spogliatoio rossonero, prima dell’ultima gara del girone di andata, quella che spaventa Gasperini, reduce da due pareggi, contro Genoa 0-0 ed Udinese 1-1.

GLI ALTRI- Ci vorrà qualche giorno- si legge a pag. 5- prima di rivedere Bennacer: «Ancora un po’ di pazienza» ha avvertito lui su Instagram. Fuori per infortunio anche Gabbia- prosegue la rosea- la conta degli assenti non finisce qui: domani mancheranno Romagnoli (dentro Kalulu) e Saelemaekers, entrambi per squalifica. Pioli è abituato a comporre la squadra con i pezzi che restano: ne ha fatto un altro punto di forza.