Gazzetta- Maldini e Massara assenti con il Genoa per virus intestinale

Gazzetta dello sport torna sulla gara del Meazza con il Genoa, spiegando l’assenza in coppia di Maldini e Massara, dopo quella registrata a Milanello

Gazzetta dello sport torna sulla gara del Meazza con il Genoa, spiegando l’assenza in coppia di Maldini e Massara, dopo quella registrata a Milanello. Nessun allarme coronavirus ma solo un problema gastrointestinale.

MILANELLO CHIUSO- “Milanello chiuso. Per Maldini e Massara virus gastrointestinale“. Questo il titolo della rosea che spiega che il dt e il ds non erano presenti sugli spalti di San Siro per l’ultimo match giocato contro il Genoa a causa di un malessere fisico, come sopra riportato.