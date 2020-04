Gazzetta- Ibra, allenamento in Svezia dove la situazione è differente

Gazzetta, l’edizione odierna parla internamente di Ibra, il quale sta trascorrendo in Svezia, il periodo di pausa forzata al quale tutti sono sottoposti.

LA SVEZIA DIVERSA- “Lockdown? Non per Zlatan”, titola così il quotidiano che poi aggiunge: “La Svezia è un po’ diversa”. Si perchè da quelle parti, mascherine e distanza di sicurezza non sono un obbligo, malgrado i numeri preoccupanti. Ibra ha avuto anche la possibilità di allenarsi con l’Hammarby, dettaglio non da poco.