Gazzetta – I tormenti di Paquetà: adesso il Milan è davanti ad un bivio

Lucas Paquetà rischia di diventare un investimento fallito: adesso il Milan deve escogitare un piano per salvare i conti

Lucas Paquetà è uno dei nodi tecnici, tattici ed economici più ingarbugliati nella rosa del Milan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il brasiliano questa stagione ha trovato pochissimo spazio e ha perso ormai fiducia. Il difficile ambientamento del brasiliano nel nostro campionato è certamente un fattore non prevista, almeno in questi termini, specialmente da Leonardo quando lo portò in rossonero pagandolo oltre 30 milioni di euro.

Proprio per questo motivo adesso il Diavolo si trova davanti ad un bivio: trovare un acquirente disposto a spendere almeno 30 milioni per il numero 39, oppure cederlo in prestito sperando in un riscatto, che dovrà essere prima mentale che tattico.