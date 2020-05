Gazzetta: “Gigio-Milan ed il futuro insieme. Dialogo aperto su due fronti”

Gazzetta, in fondo alla prima pagina odierna, Donnarumma in una delle sue migliori parate, il Milan non vuole perdere un giocatore così

Gazzetta, in fondo alla prima pagina odierna, Donnarumma in una delle sue migliori parate, il Milan non vuole perdere un giocatore così, il portiere invece non vorrebbe perdere il Milan, squadra per la quale ha lottato fino ad ora.

L’IDEA MILAN- Rinnovo per un solo anno, con sconto sull’attuale ingaggio, ovvero da 6 a 5 milioni di euro più bonus. Oltre al portiere ci sarà da convincere anche Raiola, procuratore del giocatore.