Gazzetta, Eriksen: «Inter fidati di me. Del Milan non temo nessuno»

Gazzetta dello sport, mercoledì 5 Febbraio, al centro l’immagine di Eriksen dell’Inter, il quale ha parlato della sua nuova squadra e del Derby

Gazzetta dello sport, Eriksen dell’Inter racconta le proprie sensazioni da giocatore nerazzurro, soprattutto in vista del Derby di Domenica sera contro il Milan che a detta sua non teme.

NON TEMO NESSUNO– «Inter fidati di me. Qui per fare la differenza creando gioco e segnando. Che duri gli allenamenti. Del Milan non temo nessuno. A san Siro ci sarà un’atmosfera fantastica».