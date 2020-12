Gazzetta: «Clessibra», Zlatan va di fretta per giocare tra 10 giorni

Gazzetta dello Sport: è corsa contro il tempo. Zlatan Ibrahimovic vuole esserci per la doppia sfida contro il Torino

«Clessibra» – è questo il titolo in prima pagina dell’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, che aggiunge: «Zlatan va di fretta per giocare tra 10 giorni».

Il gigante svedese, ieri, ha svolto un controllo per verificare le condizioni del polpaccio. Tutto starebbe procedendo bene e l’ex Galaxy spererebbe di tornare per il doppio match Coppa Italia e campionato contro il Torino. Per quanto riguarda il mercato, Stefano Pioli non vorrebbe un vice Ibrahimovic.