Gazzetta- Allenamenti rinviati. Il piano del calcio in tre punti chiave

Gazzetta, allenamenti collettivi rinviati ma il calcio in tre punti chiave prova a tenere la situazione sotto controllo anche se al limite.

TRE PUNTI CHIAVE- “Allenamenti rinviati. Il piano del calcio in tre punti chiave per il si del governo”. Titola così la rosea che poi approfondisce: “Quarantena: con un positivo, giocatore in isolamento e squadra in ritiro per due settimane. No clausura: niente ritiri blindati, tutti a casa dopo l’allenamento. Tamponi: ogni 4 giorni test per tutti i componenti della squadra”