Gazidis: «Sto benissimo e non vedo l’ora di tornare. Grazie a tutti»

Gazidis da New York ringrazia il Milan e tutti quelli che dall’Europa lo sostengono in questa battaglia per la cosa più importante al mondo

Gazidis da New York ringrazia il Milan e tutti quelli che dall’Europa lo sostengono in questa battaglia per la cosa più importante al mondo. Corriere della sera di questa mattina riporta le parole dell’amministratore delegato rossonero, arrivate in occasione della gara con il Modena, durante la quale la squadra ha esibito una maglia con la scritta: “Forza Ivan”.

GRAZIE A TUTTI- L’a.d. Gazidis, da New York dove si sta curando dal tumore alla gola, ha mandato un messaggio alla squadra e ai tifosi: «Sto benissimo, sto già lavorando e non vedo l’ora di tornare, grazie a tutti».