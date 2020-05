La dura accusa: «Gazidis non capisce niente di calcio. Terrei Maldini»

Una dura accusa arriva direttamente dal telecronista di Rai Sport Repice che ha commentato l’operato di Gazidis e il futuro di Maldini

Ecco le parole di Repice, noto telecronista di Rai Sport, a Sport-lab.it in merito alle vicende in casa Milan tra Gazidis, Maldini e Rangnick.

«Per quanto riguarda il Milan, io prima di rinunciare a uno che si chiama Paolo Maldini io ci starei attento: non ne conosco molti che sappiano di calcio più di lui. Starei attento a cambiare tutto di nuovo: bisogna lavorare per 2-3-4-5 anni con lo stesso metodo, aggiungendo ogni volta innesti giusti, ma senza fare rivoluzioni. Prima di rinunciare a Pioli, persona per bene e molto seria, starei attento perché è uno bravo, ma bravo vero. Nulla contro Rangnick e contro gli stranieri in Italia, se uno è forte è forte e va comprato. E poi io non so quanto Gazidis capisca di calcio…»