Gattuso vs Cristiano Ronaldo, sui social sono scatenati

Ieri Gennaro Gattuso ha portato in trionfo il suo Napoli nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Ringhio ha ingabbiato un Cristiano Ronaldo sembrato un po’ imballato ed egoista. Il tecnico ex Milan in realtà aveva già affrontato da calciatore CR7 con grandi risultati. Il più eclatante fu lo scontro per novanta minuti a San Siro nella semifinale di Champions League del 2007. Il noto vignettista omarmomani su Instagram ha pubblicato un post che ha infiammato i commenti sui social: