Gattuso Milan, Cannavaro si schiera in difesa di Ringhio

Fabio Cannavaro ha difeso Gennaro Gattuso. L’ex capitano della Nazionale ha criticato il Milan, ecco le sue parole

Fabio Cannavaro ha difeso Gennaro Gattuso. L’ex capitano della Nazionale ha criticato il Milan per non aver dato fiducia a Ringhio: «Il Milan ha sbagliato con Gattuso, purtroppo non l’hanno capito, Rino è preparato, ti dà fiducia, fa giocare bene e quindi merita la fiducia del Napoli» ha dichiarato l’ex difensore in un’intervista per Sportmediaset.

Sul futuro da allenatore: «Ho avuto la fortuna di avere i migliori allenatori degli ultimi cinquant’anni e da ognuno di loro spero di aver preso qualcosa e spero che il giorno che deciderò di tornare in Europa sarò pronto».