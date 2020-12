Gattuso: «Io non soffrivo la pressione di Ibrahimovic, Abate invece sì»

Gattuso, mister del Napoli, ha parlato di Ibrahimovic ai microfoni dei colleghi di Sky. Ecco le sue dichiarazioni

Gennaro Gattuso, intervistato dai colleghi di Sky nel post Crotone-Napoli, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha dichiarato l’allenatore dei partenopei.

Gattuso su Ibrahimovic ha detto: «Io gli rompevo più le scatole rispetto che lui a me. Non soffrivo la pressione, e anzi alle volte gli dicevo di stare zitto perché non tutti hanno il carattere giusto e non possono essere massacrati, ad Ignazio Abate ha fatto passare le pene dell’inferno. In questo senso Ibra non guarda in faccia nessuno era un kamikadze. Per arrivare a 40 anni devi avere un fisico e una mentalità come la sua».