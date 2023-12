Gasperini: «Il Milan ha avuto defezioni importanti ma adesso…». Le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani tra Atalanta e Milan.

MILAN – «Il Milan ha avuto defezioni importanti, adesso sta recuperando un po’ di giocatori. Non so quanti giocherà recupererà, ma ci sono questi periodi nell’arco del campionato in cui puoi sopperire più o meno bene, in questo momento dobbiamo avere ancora più attenzione e volontà. Giochiamo in casa una partita importante, dobbiamo aggrapparci al fattore campo per tirare fuori il massimo delle energie, come ha fatto il Milan. Questo è il calcio, le svolte dobbiamo darle noi».

DE KETELAERE – «Ha fatto una discreta partita lunedì, è un ragazzo che sta dando delle buone risposte. La sua crescita è costante, essendo un ex avrà delle motivazioni molto alte».

