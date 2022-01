Garlando: «Pioli ritrova i camerieri di Ibra, ma non può stare tranquillo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport, nel suo editoriale mattutino, ha presentato la partita tra Milan e Roma

Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport, nel suo editoriale mattutino, ha presentato la partita tra Milan e Roma:

«Portarsi a un punto dall’Inter capolista sarebbe oro psicologico anche per Pioli, che ritrova Leao e Rebic, i migliori camerieri di Ibra. Tutti e tre potrebbero partire dalla panca. Neanche il tempo di sorridere e il Covid, ieri, gli ha spazzato via altri tre giocatori, in un reparto già sofferente. Nel cuore della difesa annunciati Kalulu e Gabbia. A ricordare cosa hanno combinato Abraham e Zaniolo nell’ultima trasferta lombarda, a Bergamo, Pioli non si sentirà tranquillo, anche perché il suo Milan, come l’Atalanta, ama pressare alto e concede spazi per ripartire»