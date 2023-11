Garcia: «Potevamo segnare di più, ecco i prossimi obiettivi». Le parole dell’allenatore del Napoli

Rudi Garcia ha così parlato a Dazn dopo Salernitana-Napoli.

LE PAROLE – «Per la prima volta abbiamo segnato nei primi 15′, era una cosa che volevamo da tempo. Poi dopo il gol siamo un po’ calati, serve migliorare sotto questo punto di vista, ma non abbiamo concesso niente e abbiamo giocato bene col palleggio. Potevamo segnare di più ma Ochoa è stato bravo, poi ci si è messo contro anche il palo. Alla fine attaccando tanto abbiamo segnato anche il secondo gol. Sono contento per Elmas, è uno che questa gioia se la merita. Chi Prossimi obiettivi? Vincere mercoledì. Ora possiamo guardare gli altri giocare e testa all’Union, ci servono tre punti per passare agli ottavi».