Ganz a Milan Tv: «C’è rammarico ora ripartiamo nella maniera giusta»

Maurizio Ganz ai microfoni di Milan Tv ha commentato la sconfitta del Milan Femminile nel derby. Ecco le sue parole:

RAMMARICO «Primo derby che perdiamo in campionato, dispiace per come l’abbiamo persa, un primo tempo bruttissimo, dove abbiamo capito poco, l’Inter è riuscita a colpirci sui nostri errori e quindi la partita si è complicata. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni buone per segnare. Il palo, un pò la sfortuna ci hanno impedito di fare gol. Dobbiamo prenderne atto, dobbiamo allenarci nella maniera giusta in settimana perchè abbiamo un’altra battaglia contro la Juventus».

TROPPI ERRORI -«Abbiamo fatto tanti errori in fase difensiva, tanti errori in avanti, in mezzo al campo ma sai quando si perde si perde tutti e quando si vince si vince tutti, ne prendiamo atto cercheremo di fare qualcosa di diverso siamo arrabbiati».

SCONTRI DIRETTI – «Gli scontri diretti fanno la differenza, l’anno scorso abbiamo fatto benissimo, quest’anno abbiamo fatto meno bene. Dobbiamo migliorare»