Ganz: «Decisi di venire al Milan mentre ero sul pullman dell’Inter»

Ecco le parole di Ganz, attuale allenatore del Milan femminile, a MilanTv in merito alla sua esperienza in rossonero quando era ancora un calciatore in attività.

L’arrivo al Milan – «Emozioni tante. Ho ricevuto tantissime chiamate dal dottor Galliani e Ariedo Braida, e così ho deciso di venire a giocare al Milan mentre ero sul pullman dell’Inter, una sera di una cena di Natale. È stata una scelta perfetta direi»

Aneddoto che nessuno conosce – «Passato dall’Inter al Milan e dopo una settimana il derby in Coppa Italia, il famoso derby Inter-Milan 0-5. Quella sera mi sentivo bene ma mi sentivo strano perché avevo gli occhi puntati addosso da tutti gli ex compagni di squadra dell’Inter, quindi è stata una giornata strana ma che mi sentivo mia e infatti è successo questo»

Compagno e avversario più forte – «Quando ti puoi allenare con Paolo Maldini e Franco Baresi credo che sia il massimo della vita. Poi tutti gli altri giocatori che hanno fatto la storia del Milan, la storia mondiale. Credo che Ronaldo sia stato il giocatore che mi ha impressionato di più nei miei 21 anni di carriera»

La partita indimenticabile – «La partita che non dimenticherò mai è stato l’esordio in Serie A con la Sampdoria, Sampdoria-Atalanta 0-1 con un’autorete di Cesare Prandelli, sono entrato nell’ultimo quarto d’ora al posto di Gianluca Vialli. È stata un’emozione incredibile. La partita da rigiocare la finale di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico. E forse anche un’altra, la finale di Supercoppa Italiana persa contro il Parma in casa a San Siro»

Chi porterei in squadra in una partita di calcetto? – «In porta ce ne sono tanti… Sebastiano Rossi. Maldini, Baresi, Tassotti e io davanti, mi basta»