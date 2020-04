Galliani: «Monza? Vogliamo raggiungere la Serie A per restarci»

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato dell’obiettivo del club di raggiungere la Serie A

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, intervistato da AS ha parlato degli obiettivi futuri del club lombardo. Queste le sue parole:

«Il Monza è un club solido: appartiene al 100% al gruppo Fininvest di Silvio Berlusconi e il nostro obiettivo è portarlo in Serie A, dove non è mai stato, in modo che rimanga lì in modo permanente. Sono nato a Monza, da bambino ero un fan di questo club… Ma la mia seconda squadra europea, dopo il Milan dove sono cresciuto, è sempre stata il Real Madrid».