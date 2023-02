Galliani a Sky: «Ecco come è nata Fondazione Milan»

Adriano Galliani, presente sul Red Carpet per i 20 anni di Fondazione Milan, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti

«In occasione di un anniversario dell’acquisto del Milan. Nasce un 20 febbraio perché era l’anniversario dell’acquisto del Milan da parte di Silvio Berlusconi. Mi dispiace che non c’è Leonardo, sono stato presidente per tanti anni di Fondazione Milan, ma l’anima è assolutamente Leo che oggi ho bacchettato perché è in montagna e non doveva mancare qui… Mi ricordo tutte le iniziative del nostro periodo e poi Fondazione Milan è andato avanti per questa strada ed è molto bello»

«Sì sì, assolutamente. Non posso mica cancellare 31 anni di vita. Infatti l’altra sera alla cena di “United for Ukraine” volevamo darmi una maglia di Lautaro ma io non posso mettere una maglia dell’Inter (ride, ndr)»

«Questo Napoli come il Milan di Sacchi? Non dico niente, il Milan di Sacchi era tanta roba»