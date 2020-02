Galliani a Repubblica: « Berlusconi voleva portare Suso al Monza»

Adriano Galliani, ad del Monza, in un’intervista a Repubblica ha raccontato che a gennaio Berlusconi voleva Suso al Monza

Non ha mai nascosto il suo amore calcistico per Jesus Suso, parliamo di Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e ora Patron del Monza. Adriano Galliani, ad del club della brianza, ha raccontato a Repubblica un aneddoto inerente alla finestra di calciomercato conclusa circa un mese fa. A quanto pare Silvio Berlusconi avrebbe chiesto a Galliani di di prelevare Suso dal Milan, scherzando, perchè lo spagnolo aveva un ingaggio troppo alto per la serie C.

Il Monza il prossimo anno giocherà quasi sicuramente in Serie B visto i 16 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la Carrarese.