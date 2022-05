Galli: «Milan, quest’anno è girato tutto bene. Difficile ripetersi». Le parole dell’ex portiere rossonero

Giovanni Galli ha parlato di Milan a La Gazzetta dello Sport.

Le sue dichiarazioni: «Vorrei premettere che il Milan ha dato un messaggio straordinario: quando c’è una società snella ed efficiente, e ognuno fa il proprio senza interferire nei campi altrui, si arriva a grandi risultati. Gazidis è un grande manager e il lavoro di Maldini e Massara è stato straordinario, così come quello di Pioli. Mi viene da ripensare a quando Maldini era alla porta, non so perché in precedenza non sia mai stato preso in considerazione. Poi in due anni ha portato la squadra allo scudetto, grazie anche al suo lavoro sono stati ridotti i debiti: che cosa si può volere di più da un dirigente? Spero che la situazione si risolva il prima possibile. Lui è una persona diretta e io lo apprezzo per questo: non si è mai nascosto, mai sceso a compromessi, è un uomo trasparente e se si sentiva di dire certe cose ha fatto bene a dirle. E attenzione, lo fa perché vuole bene al club, non a se stesso. Gli interessa alzare l’asticella del Milan. Quest’anno ha girato tutto bene, ripetersi è difficile. E’ logica che sia ambizioso. La chiarezza equivale all’amore di Paolo per questo club. E poi lui è ambizioso, chiede la possibilità di avere rinforzi. Sposo la sua causa e la sua teoria. Ha dimostrato tanto nella stagione appena conclusa, è giusto dargli fiducia. Senza di lui il Milan farebbe due passi indietro».