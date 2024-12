Galderisi sulla Nazionale: «Guardare il futuro con fiducia? Assolutamente sì! Adesso serve che...»

Galderisi, ex attaccante bianconero, ha così parlato del momento che sta vivendo la Nazionale di Spalletti: in esclusiva a Juventusnews24

Ha parlato in esclusiva per Juventusnews24 l’ex attaccante bianconero Giuseppe Galderisi, avversario del Milan in tante battaglie sul campo. Ecco il suo commento riguardo il momento della Nazionale di Spalletti.

Parlando invece di Nazionale, Spalletti e gli azzurri possono guardare ora con fiducia al futuro dopo il flop dell’Europeo?

«Assolutamente si. Siamo usciti con le ossa rotta e distrutti anche moralmente, tanto che lui disse che aveva fatto fatica a dormire. Abbiamo sofferto tutti per quanto successo, ma nel calcio leggere i momenti di difficoltà ti aiuta a non sbagliare dopo. C’è stato un cambio incredibile che ha portato a risultati importanti. Adesso serve che vengano fuori i giocatori importanti davanti, perchè abbiamo nel complesso una buona squadra. Certo, non abbiamo i Paolo Rrossi, i Bettega o i Tardelli, ma abbiamo organizzazione e volontà per poter fare bene».

