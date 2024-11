Gabbia a Milan TV: «Ci tenevo ancora di più del solito, Coppa Italia? Vogliamo vincere»

Gabbia a Milan TV. Le dichiarazioni del giocatore rossonero al termine della partita di Serie A giocata contro l’Empoli

Gabbia ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo Milan–Empoli. Ecco l’intervista del giocatore.

LA PARTITA – « Forse ci tenevo ancora di più per questa partita: quando succede una cosa bella non vuoi che finisca. Era fondamentale la partita di oggi per me e per la squadra».

FASE DIFENSIVA – «Stiamo lavorando tantissimo con il mister in fase difensiva. Oggi voglio spendere una parola per gli attaccanti che sono stati importantissimi nella fase difensiva: Rafa, Morata, Chukwu, Musah, Pulisic. Tutto parte da loro!».

COPPA ITALIA – « La Coppa Italia è un obiettivo che vogliamo cercare di vincere. Sarà una partita da prendere con serietà».