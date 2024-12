Gabbia Milan: «Fascia da capitano? Il mio sogno ma rispetto i miei compagni». Le dichiarazioni dell’allenatore alla vigilia della Stella Rossa

Matteo Gabbia, quest’oggi, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League del Milan contro la Stella Rossa. Di seguito la sua risposta alla domanda riguardo alla possibilità di indossare in futuro la fascia da capitano

LEADER DEL GRUPPO – «Come ho detto prima non mi interessa per ora la fascia. Il mio obiettivo è di riuscire a trasmettere le mie qualità. Non mi sembra giusto parlare ora della fascia, rispetto molto i miei compagni: rimane comunque il mio sogno».