Conferenza stampa Gabbia: le parole del difensore alla vigilia di Milan Stella Rossa

Conferenza stampa Gabbia: il difensore presenta da Milanello la sfida di domani contro la Stella Rossa in Champions League. Le parole

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà la Stella Rossa a San Siro nella sfida valevole per la sesta giornata della Champions League 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Matteo Gabbia dalle 14.30.

LA STORIA DI QUESTA PARTITA E L’OBIETTIVO ATTUALE – «Come ha detto il mister vogliamo vincere, non sottovaluteremo la partita. In questo momento dipende dalla voglia che mettiamo in campo: vogliamo i tre punti».

LA CHAMPIONS – «La Champions League non è un’ancora di salvataggio: vogliamo fare bene anche in campionato. Dobbiamo prendere il tutto come se fosse una motivazione».

LEADER DEL GRUPPO – «Come ho detto prima non mi interessa per ora la fascia. Il mio obiettivo è di riuscire a trasmettere le mie qualità. Non mi sembra giusto parlare ora della fascia, rispetto molto i miei compagni: rimane comunque il mio sogno».

POCHI FALLI – «Il mister spesso ce lo dice. Ci sono poi diverse correnti di pensiero, noi siamo una squadra che gioca meno a uomo e questo ci permette di arrivare più volte in anticipo. Questi dati vanno presi con le pinze ma comunque vogliamo migliorare».

IL PERCORSO – «Siamo dentro ad un percorso. Per quanto riguarda la fase difensiva stiamo migliorando tutti assieme e si continuerà in questa maniera».

LE SCONFITTE – «La squadra quando non vince è arrabbiata. Vogliamo tutti toglierci da questo momento di difficoltà, nessuno di noi è felice della nostra situazione attuale in campionato. Sicuramente la squadra non si adagia e non succederà mai».

