Gabbia Milan, i complimenti di Costacurta: «E' solido, deve essere titolare. Gli altri? Alti e bassi clamorosi...»

Gabbia Milan, arrivano i complimenti di Costacurta per il difensore italiano: le dichiarazioni dell’ex rossonero a Sky Sport

Gabbia è diventato un elemento fondamentale del Milan di Fonseca e la dimostrazione è arrivata dalle partite in cui è mancato per infortunio. Costacurta, ex difensore rossonero, a Sky Sport ha speso belle parole per il difensore italiano.



COSTACURTA – «Gabbia deve essere titolare, gli altri, Pavlovic e Tomori, hanno avuto alti e bassi clamorosi, mentre Thiaw ha bene un paio di partite. Non stanno passando periodo migliore, Gabbia invece è solido».