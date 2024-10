Gabbia Milan, doppia svolta per il futuro del difensore: cosa succederà nei prossimi giorni

Gabbia Milan, nei prossimi giorni il futuro del difensore potrebbe subire una doppia svolta: ecco cosa succederà in campo e fuori

Nei prossimi giorni ci potrebbe essere una doppia svolta per Gabbia al Milan.

In base a quanto riferito da Baiocchini a Sky Sport 24, infatti, il difensore è un serio candidato per il ruolo di capitano nel match contro l’Udinese, vista le assenze di Calabria e Theo Hernandez. In settimana, poi, è previsto un contatto con la dirigenza rossonera per il rinnovo del contratto fino al 2030 con stipendio raddoppiato.