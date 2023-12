Gabbia Milan, rientro a un passo: novità importanti da Villarreal per quanto riguarda il possibile rientro del difensore

Il Milan avanza in maniera concreta e decisa sul fronte Matteo Gabbia, difensore girato in prestito al Villarreal fino al termine dell’attuale stagione.

Come riportato da Fabrizio Romano, il club spagnolo è pronto ora a dare il via libera per l’interruzione del prestito, una soluzione che permetterebbe al difensore di fare immediato rientro a Milano.