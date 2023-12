Gabbia Milan, un aspetto ha convinto i rossoneri al ritorno anticipato: le ultime

Gabbia Milan, un aspetto ha convinto i rossoneri al ritorno anticipato dal prestito al Villarreal del difensore: le ultime

Ormai ci siamo per il ritorno al Milan di Matteo Gabbia, che secondo Sky Sport si può ormai considerare un nuovo giocatore dei rossoneri. Accordo raggiunto per il suo ritorno anticipato dal prestito al Villarreal, dove non ha giocato con tantissima continuità.

Un aspetto ha convinto i rossoneri a puntare su di lui: il fatto che già conosca gli schemi difensivi di Stefano Pioli. È pronto a dare una mano alla squadra rossonera, in piena emergenza infortuni nel reparto arretrato.