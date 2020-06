Gabbia, il Milan presto si ritroverà un tesoro in casa

Gabbia in questa stagione si è ritrovato in prima squadra. Le qualità del difensore ci sono, le circostanze per metterle in mostra anche

Per diverse ragioni Gabbia in questa stagione si è ritrovato in prima squadra. Le qualità del difensore ci sono, le circostanze per metterle in mostra anche. Gli infortuni di Duarte, Kjaer e Musacchio nel corso di tutta l’annata hanno permesso al ragazzo di salire in prima squadra e giocare alcune partite da titolare senza sfigurare. Potrebbe accadere la stessa cosa anche domenica contro la Roma, partita decisiva in ottica qualificazione europea. Il Milan gongola perché è consapevole che il valore di Gabbia sia è moltiplicato fino a raggiungere circa i 10 milioni di euro. E di questo passo il centrale potrebbe diventare anche uno di quei giocatori pronti al salto dall’Under 21 alla Nazionale maggiore.