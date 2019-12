Gabbia e Brescianini, contro l’Atalanta potrebbe esserci l’occasione giusta

Gabbia e Brescianini, possibilità per i due giovani di giocare qualche minuto nella sfida contro l’Atalanta

Il leggero fastidio alla caviglia per Mateo Musacchio potrebbe costringere Stefano Pioli ad un cambio in difesa. Con Mattia Caldara ancora non al meglio e con Duarte fermo ai box, è arrivata la convocazione per Gabbia. Il giovane rossonero potrebbe ritrovarsi titolare in maniera totalmente inaspettata.

Bresciani invece, partirà sicuramente dalla panchina. Ma l’assenza di Paquetà ed eventuali situazioni favorevoli nel corso della partita potrebbero garantire al ragazzo della Primavera del Milan qualche minuto nelle ripresa. Ecco la lista dei convocati di Pioli:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Calabria, Caldara, Conti, Gabbia, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Biglia, Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.