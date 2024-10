Gabbia a Milan Tv: «Da QUESTA partita c’è un aspetto PRECISO che dobbiamo portare a casa»

Gabbia, difensore del Milan, ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero la sconfitta contro il Bayer Leverkusen

Intervenuto a Milan Tv dopo Bayer Leverkusen-Milan, Matteo Gabbia ha dichiarato:

PAROLE – «Si, la reazione dopo il gol è stata molto positiva. Ma penso che durante tutta la partita c’è stata disponibilità, c’è stat organizzazione, c’è stata una squadra in campo che ha cercato di sopperire a quelle difficoltà che sono normali contro una grande squadra. Io penso che in questo momento dobbiamo analizzare questa partita, prendere il positivo, tenerci l’arrabbiatura, che è giusto che l’abbiamo, così come la delusione, e poi pensare a domenica che adesso è la cosa più importante. Penso che il Bayer Leverkusen non abbia bisogno di essere spiegato da me. È una squadra molto forte, che ha tanta qualità, con tanta velocità, gamba, Penso che noi la partita l’abbiamo preparato bene, abbiamo giocato quella che dovevamo fare come partita, tutti uniti, tutti compatti, abbiamo avuto le nostre occasioni. Dispiace per il gol preso, c’è tanta arrabiatura per questo, ma penso che in Champions League la cosa più importante adesso è che ci mancano ancora sei partite, dobbiamo rimanere fiduciosi, dobbiamo pensare al futuro, perché quello che noi possiamo cambiare non dobbiamo guardare al passato e ovviamente cercare di cambiare i risultati in questa stagione».