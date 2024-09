Gabbia fa EMOZIONARE i tifosi: «Sognavo da BAMBINO il gol nel derby, è stato FANTASTICO». Le dichiarazioni

Gabbia all’incontro con i tifosi al Flaghship Store del Milan in via Dante è tornato sul gol segnato all’Inter nel derby. Queste le sue parole a Sky Sport.

GOL NEL DERBY UN SOGNO – «Assolutamente sì. Onestamente speravo solo in una bella vittoria di squadra e in una grande prestazione, poi quello che è successo è stato fantastico. Sono felice per il gol ma sono ancora più felice per la vittoria della squadra che è quello che ci serviva. Il Matteo bambino ovviamente lo sognava, però così bello era difficile da immaginare».

