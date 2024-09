Gabbia al SETTIMO CIELO: «Gol nel derby un SOGNO, può essere la svolta. Su Nazionale e rinnovo dico QUESTO»

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è tornato a parlare del derby appena vinto grazie ad una sua rete: le dichiarazioni

Ospite al al Flaghship Store del Milan in via Dante, nel pieno centro di Milano, Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato così ai cronisti presenti:

DERBY – «Sono molto felice, ieri è stato un giorno molto molto bello, ho ricevuto tanto affetto, sia da parte di tutti i tifosi e sia da parte di tutti i compagni di squadra. Oggi abbiamo iniziato a pensare a quello che dovrà poi essere venerdì. È stata un’esultanza molto bella. La storia dei miei gol con il Milan è sempre stata un po’ particolare, non sono mai stati gol che hanno portato ad una vittoria, stavamo già vincendo. Sono stato un po’ sfortunato su quello, ma diciamo che il gol dell’altra sera ha ripagato tutto e me lo sono goduto appieno con i tifosi. Sentire tutto quel calore è stato davvero speciale. Lo spirito non è cambiato, l’ho detto anche dopo la partita: abbiamo sempre lavorato bene, dando il massimo. Questo è quello che dobbiamo fare. Vogliamo che la stagione vada nel miglior modo possibile ma questo dipende da noi».

NAZIONALE – «Non ho sentito mister Spalletti. È un sogno che nel mio futuro si possa realizzare. Diciamo che non è una mia priorità la Nazionale in questo momento, la mia priorità è il Milan e Milanello e cercare di fare il meglio possibile per questa maglia perché è quello più importante. Il Milan è la mia priorità».

GOL NEL DERBY UN SOGNO – «Assolutamente sì. Onestamente speravo solo in una bella vittoria di squadra e in una grande prestazione, poi quello che è successo è stato fantastico. Sono felice per il gol ma sono ancora più felice per la vittoria della squadra che è quello che ci serviva. Il Matteo bambino ovviamente lo sognava, però così bello era difficile da immaginare».

RINNOVO – «Come ho detto prima io ho un contratto col Milan, cosa farà la società non lo so. Loro sanno quello che mi piacerebbe, io questa maglia ce l’ho addosso e sono contento così. Poi comunque in questo momento non ho l’esigenza, ho un contratto. Sono sereno e tranquillo, l’importante è continuare a fare bene, che è la priorità per me, per l’allenatore e la società».

MESI AL VILLARREAL – «Sono stati una parte della mia crescita. Mi hanno dato la possibilità di giocare con più continuità e conoscere un calcio nuovo. Il mio percorso è stato bello anche per questo, ogni tappa che ho fatto mi ha aiutato in qualcosa. Ora sono tornato al Milan e cerco di godermi ogni attimo per rimanere qui più tempo possibile».

INIZIO DI STAGIONE – «Sicuramente non siamo contentissimi dei punti che abbiamo in campionato, ma guardare al passato in questo momento qui non è importante: dobbiamo guardare al futuro per cercare di toglierci soddisfazioni, consapevoli del fatto che tutto quello che faremo in questo momento potrà portarci a un bel percorso alla fine dell’anno. È ancora presto, è ancora tutto possibile. Onestamente le sconfitte nei derby ci hanno dato ovviamente molto fastidio, tante volte si pensa che noi giochiamo e basta, ma tante volte rimangono addosso anche a noi le delusioni. Pensa che sia stata una cosa importante quella di vincere la partita con l’Inter l’altro giorno, ma comunque abbiamo la lucidità per capire che vale comunque tre punti. Per far sì che questa partita possa essere importante per noi dobbiamo comunque dare un seguito».

MESSAGGIO CHE NON TI ASPETTAVI – «Che non mi aspettavo no. Ho ricevuto tanti messaggi, tanti molto belli. Tante persone a cui sono legato e hanno fatto parte del mio percorso mi hanno scritto, mi hanno mandato un messaggio e un pensiero. Ho provato a rispondere a tutti, ma in ogni caso voglio ringraziare ancora, è stato bello ricevere un pensiero da loro».