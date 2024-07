Furlani GONGOLA: «Morata GRANDISSIMO colpo, noi e lui siamo convinti di QUESTA cosa. Mercato di quest’anno DIVERSO dal 2023, ecco il MOTIVO»

Giorgio Furlani, AD del Milan, ha commentato sia l’arrivo di Alvaro Morata che le prossime mosse del mercato rossonero

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport dopo la conclusione dell’affare Morata, primo colpo del calciomercato Milan, Giorgio Furlani ha dichiarato:

MORATA – «Con il giocatore è tutto a posto, ha firmato un contratto che lo legherà a noi per le prossime 4 stagioni, più una opzionale. Per quanto riguarda il trasferimento non è stato ancora completato perché ci sono delle questioni tecniche da risolvere, far scattare la clausola di rescissione è un procedimento complesso e delicato che stiamo portando a termine con la massima attenzione. L’abbiamo convinto con un grande lavoro di gruppo. Una menzione speciale va a Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca. Il primo gli ha spiegato cosa significa giocare nel Milan ed essere il centravanti di questa squadra, il secondo gli ha detto come lo vuole usare. E qui è stato determinante il valore del nostro allenatore. Vuol dire che siamo molto convincenti».

GRANDE VOGLIA – «Alvaro è uno che lo scorso anno ha fatto 21 gol con l’Atletico, oltre a quelli con la nazionale. Uno che ha segnato ovunque: Italia, Spagna, Inghilterra, Champions. Uno che ha vinto 20 trofei in carriera: questa sua abitudine al successo per noi è stata determinante. Siamo molto soddisfatti, e aggiungo un paio di cose: la prima, più generale, è che Alvaro ha una grande voglia di venire al Milan ed è molto fiducioso sul fatto che quella milanista sarà la tappa migliore della sua già decisamente brillante carriera. Fiducia che condividiamo in pieno. La seconda, più personale, è che stando con lui ho capito come mai l’hanno scelto come capitano della nazionale: gli hanno dato la fascia perché parla da leader, è una cosa che mi ha impressionato».

MERCATO – «Sappiamo ciò che stiamo facendo e non ci facciamo distrarre da nomi e voci che circolano. Un anno fa sul mercato non siamo stati timidi, ma è chiaro che avevamo bisogno di

rifare mezza squadra. Quest’anno quell’esigenza non c’è per cui ci stiamo muovendo su obiettivi molto mirati. Il centravanti l’abbiamo già preso. Samardzic e Fofana? Buoni giocatori,

ma non ci focalizziamo su un solo giocatore perché non si fa così, vediamo quali situazioni si

sviluppano al meglio. Ripeto, l’estate 2024 è molto diversa da quella del 2023»