Frey: «Maignan? Non può avere l’eredità di Donnarumma campione d’Europa»

Frey ha parlato a Tuttosport in particolare di Donnarumma e Maignan, il primo in uscita, il secondo in entrata e grande atteso in Serie A. Le sue parole.

NESSUNA EREDITÀ- «L’eredità di Donnarumma campione d’Europa Maignan non può averla perché Gigio ha lasciato il Milan che in Italia non aveva ancora vinto. Donnarumma è un ragazzo che ha cominciato molto giovane nel Milan, che ha fatto bene, che ha avuto alti e bassi e che ha deciso di lasciare la squadra che l’ha cresciuto. Ora bisogna guardare avanti».