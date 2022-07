Freuler: «Il Milan resta forte, poi bisogna vedere sul campo». Le dichiarazioni del centrocampista dell’Atalanta

Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, parla così del nuovo campionato di Serie A in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni.

««Può succedere di tutto siccome altre squadre si sono rinforzate come Inter, Juve e Fiorentina. Il Milan resta forte, ma poi sul campo è tutta un’altra storia. Per noi potrebbe essere un anno zero come ha detto il mister».